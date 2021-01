Domenica impegno casalingo per la Vigor Lamezia Women contro la Salernitana

Assorbita la prima sconfitta stagionale a Molfetta con la prima della classe, in attesa che vengano giocati tutti i recuperi, la Vigor Lamezia Women prova a riprendere il cammino verso la parte alta della classifica con 4 partite da recuperare.

Sconfitta che non deve minare o stato d’animo della squadra, anche se maturata in modo rocambolesco e, sopratutto, con degli svarioni difensivi, dopo essere state 2 volte in vantaggio.

Le ragazze hanno ripreso gli allenamenti dopo 2 giorni di riposo concessi da mister Monti, dovuto anche agli acciacchi della battaglia di domenica scorsa.

Si riprenderà tra le mura amiche contro la Salernitana del presidente Pizzicara, che nell’ultimo turno ha costretto al pari sull’1-1 la New Cap, squadra barese che gravita in zona play off. La partita di andata si concluse con un tennistico 6-3 per le lametine, ma non deve fare abbassare la guardia perché le granatine daranno filo da torcere, come dimostra il risultato di domenica scorsa.

Si sono svolti, intanto, i tamponi Covid per la squadra che hanno dato esito negativo. Gara in programma al Palasparti domenica alle 15, con diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale Vigor Lamezia Women.