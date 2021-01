RAFFAELE LAMEZIA – DIPER JOLLY 5FRONDI 3-0 (25-16, 25-16, 25-19)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L2), Leone, Citriniti, Rizzo, Porfida, Palmeri, Graziano, Butera, Strangis, Mancuso, Chirumbolo, Sacco (L), Paradiso. All. Torchia

DIPER JOLLY 5FRONDI: Orlando, Zangari, Varamo, Vaiana, Puntorieri (L), Lopretone, Remo, Belcastro, Fazzari, Pugliatti, Santacroce (L2), Bonati, Degli Esposti, Melara. All. Pellegrino

Riprende con una vittoria casalinga il campionato di pallavolo in serie B maschile per la Raffaele Lamezia.

I gialloblu si trovano di fronte nel debutto casalingo la Diper Jolly 5Frondi. Dopo un inizio un pò contratto (5-2 per gli ospiti), la squadra lametina acquisisce determinazione e recupera il gap portandosi in vantaggio (10-8) e dilagando (25-16).

Lo stesso copione si vede nel secondo set, conferma ne è anche lo stesso risultato a favore dei lametini.

Nel terzo si intravede una timida reazione da parte dei reggini, ma la Raffaele è estremamente compatta e con una battuta efficace e i due nuovi acquisti Piedepalumbo e Palmeri decisamente ispirati riescono a respingere tutti gli attacchi conquistando set e vittoria. 25-19 il terzo ed ultimo parziale di gioco.

Per il mister gialloblu Salvatore «dopo 11 mesi non vedevamo l’ora di poter ricominciare a giocare, anche se era tutta una sorpresa perché non sapevamo se riuscivamo a tenere. Infatti è eloquente che siamo stati inizialmente contratti, ma poi secondo me è venuta fuori una buona prestazione di tutta la squadra, ottimo cambio palla ma direi in tutti i fondamentali. Poi ci siamo sciolti ed è venuto tutto più naturale. Il Cinquefrondi, a cui faccio i complimenti, non era assolutamente la squadra che abbiamo visto stasera, ma anche perché dall’altra parte hanno trovato una Raffaele molto desiderosa di portare a casa il risultato. I reggini sono una squadra rognosa, che lotta su ogni pallone, allenata da un bravissimo allenatore».

Si guarda così anche all’immediato futuro: «ci godiamo questa vittoria, la dedichiamo al nostro presidente, alla famiglia Raffaele e tutti i nostri sponsor che ci supportano nonostante le difficoltà, al nostro staff, a tutte le tutte le persone che fanno il lavoro sporco e un pochino anche a noi stessi che stavamo lavorando da 5 mesi senza una certezza di ripartire quest’oggi. E’ l’inizio di una nuova avventura, speriamo di poter proseguire, perché giocare per noi è molto importante».

La Raffaele Lamezia nel prossimo turno sarà di scena il 30 gennaio a Fiumefreddo Sicilia, contro la Costa Dolci Papiro CT.