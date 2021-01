Grande soddisfazione per i risultati ottenuti da parte dell’ASD Pattinaggio Lamezia alla prima tappa regionale di pattinaggio artistico svoltasi sabato presso il Parco Caserta di Reggio Calabria.

Le atlete lametine, accompagnate dalle allenatrici Ilenia Graziano, Viviana Raccuglia e Valentina Grillo, hanno portato a casa diverse medaglie distinguendosi per eleganza e bravura.

Nonostante lo scarso preavviso (motivo della scarsa presenza delle altre società calabresi), l’ ASD PAttinaggio Lamezia ha fortemente voluto la partecipazione a questi campionati , oltre che per la crescita strettamente sportiva delle atlete, per permettere loro di vivere un po’ di quei “autentici momenti di straordinaria normalità” di cui, in questo momento buio, ognuno di noi ha bisogno.

PIAZZAMENTI ATLETE ASD PATTINAGGIO LAMEZIA:

– CAT GIOV A: Bronzi Letizia 2^ classificata

– CAT GIOV B:Gaetano Federica 1^ classificata

Gaetano Giorgia 2^ classificata

Commisso Carola 3^classificata

Mirante Noemi 4^classificata

Lillo Marcella 5^ classificata

Perri Ilenia 6^ classificata

– CAT ES REG A: Mercuri Megan 1^classificata

-CAT ES REG B:Stella Federica 1^classificata

Cefalì Francesca2^classificata

Torchia Carol 3^ classificata

-CAT ES B : Ferraro Angela 1^ classificata

-CAT AL REG A: Raso Ludovica 1^classificata

-CAT AL REG B: StellaAlessandra1^classificata

-CAT DIV NAZ B:MascaroGiohanna2^classific