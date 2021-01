Pareggio subito in rimonta per la Vigor Lamezia Women con la Salernitana

VIGOR LAMEZIA WOMEN-SALERNITANA FEMMINILE 3-3

MARCATRICI: 3’e 17’ Ferreira (VL), 11’ Di Martino (SF, aut), 12’ e 12’ st Lisanti (SF), 16’ D’Angelo (SF)

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Fakaros, Aliotta, Masaro, Ferreira, Perri, Arzente, Pratico, Linza, Sevilla, Ierardi, Jammoul, De Sarro. All: Monti

SALERNITANA FEMMINILE: Ianniello, Attanasio, Tirozzi, Bosco, Lisanti, Mauro, Palumbo, Di Luccia, D’Angelo, Di Bello, Di Martino, Fierro. All. Pannullo

ARBITRI: Cozza di Cosenza, Loprete di Catanzaro. Crono: Mancuso di Vibo Valentia

Pareggio subito in rimonta per la Vigor Lamezia Women che al Palasparti, in vantaggio di 2 reti, si fa rimontare dalla Salernitana, potendo recriminare anche per il numero di legni colti nel corso della gara.

Le biancoverdi passano subito, al 3’, con Ferreira, ben innescata in area da De Sarro. All’11’ le padroni di casa raddoppiano grazie ad una sfortunata autorete di Di Martino che devia nella propria porta un cross di Pratico. Reazione granata con la conclusione mancina di D’Angelo, respinta con i piedi dal portiere di casa.

Al 12’ Lisanti ruba palla e parte verso la porta e non sbaglia a tu per tu con Fakaros. Sessanta secondi dopo le granatine sfiorano il 2-2 con Palumbo che, servita da Lisanti, viene però murata da Fakaros. Al 16’ De Sarro va vicina al tris, sfiorando il palo.

Il 3-1 arriva 60 secondi dopo: sugli sviluppi di una rimessa Ferreira calcia da fuori, palla che sbatte sulla traversa ed entra dopo aver toccato la schiena di Ianniello. A un minuto dalla fine del primo tempo calabresi ancora vicine al gol, De Sarro centra il palo con un destro a giro, e si va sul 3-1 al riposo.

Comincia la ripresa e la squadra di mister Monti sfiora il poker con Masaro. Al 7’ la Salernitana riparte bene e va vicina alla rete con Di Luccia, brava in precedenza a dialogare con Lisanti. Proprio Lisanti, al 12’, pescata bene da Di Luccia insacca il 3-2 dopo una corsa solitaria. Poco dopo Ferreira sfiora il 4-2.

D’Angelo però, al 16’, firma il 3-3 con un sinistro potente e angolato da fuori. A 3’ dalla fine ancora Ferreira pericolosissima, la numero 6 centra il palo, Ianniello era immobile.