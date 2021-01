Ritorno alla vittoria dell’Ecosistem Lameziasoccer, con la Pro Nissa finisce 6-3

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – PRO NISSA 6-3

Marcatori: 1T 00’42” Scervino 08’16” Caffarelli 09’14” Lo Bongiorno 11’22” Spampinato 12’41” Montesanti 14’01” Pereira 2T 06ì’532 Deodato 10’53” De Masi 16’14” Toledo

ECOSISTEM: Sperlì, Montesanti, Mantuano, Scervino, Pereira, Caffarelli, Deodato, Morelli, Mastellone, De Masi, Gatto, D’Agostino. Allenatore: Bebo Carrozza

PRO NISSA: Di Proietto, Mosca, Costa, Cinici, Toledo, Biasco, Lo Bongiorno, Colore, Spampinato, Moncada, Piazza. Allenatore: Rizza

ARBITRI: Giuseppe Cundò di Soverato e Andrea De Luca di Paola. Cronometrista: Lucy Molinaro.

Convincente ritorno alla vittoria dell’Ecosistem lameziasoccer che rimanda battuta la formazione della pro Nissa con il risultato di 6-3.

Mister Carrozza manda subito in campo Sperlì in porta con Montesanti, Mantuano, Scervino e Pereira al suo esordio al Palasparti. Dall’altra parte mister Rizza piazza Di Proietto in porta con Mosca, Costa Cinici e Toledo di movimento.

Inizio al fulmicotone per gli orange che passano subito in vantaggio con Scervino. Bellissimo gol con una botta al volo su palla scodellata da Pereira sulla battuta di un corner. Gara dunque subito in discesa per i lametini che devono rintuzzare la reazione degli ospiti, gara che è interessante e giocata con intensità.

Dopo 8’ l’Ecosistem raddoppia con Caffarelli che parte dalla propria area di rigore e sfrutta un lungo lancio di Scervino con un tocco delizioso a scavalcare il portiere in uscita.

Sul doppio vantaggio lametini che sentono la partita in pugno, ma il Nissa non si arrende e accorcia subito le distanze con Lo Bongiorno che sfrutta un colpo di tacco di Spampinato che superare Sperlì. Due minuti dopo è lo stesso Spampinato che sorprende l’estremo lametino e porta le squadre in parità.

Tutto da rifare per i padroni di casa che non ci mettono molto a riportarsi avanti: poco più di un minuto e Montesanti appostato sul secondo palo di tacco devia in rete un tiro di Pereira che aveva ricevuto dalla battuta di un tiro d’angolo.

Gara piacevole ed intensa che i lametini mettono in giaccio dopo meno di tre minuti con Pereira che fa vedere tutte le sue doti; azione sulla sinistra, cambio piede destro-sinistro che mette out il diretto avversario e diagonale imprendibile per l’estremo ospite.

Manca ancora tanto alla fine ma l’Ecosistem controlla abbastanza bene; le occasioni comunque non mancano da una parte e dall’altra ma si va al riposo sul 4-2.

Nella ripresa gli ospiti cercano di assediare la porta lametina; Sperlì fa buona guardia ed al 7’ arriva la quinta marcatura ad opera di Deodato che imposta l’azione, chiede il triangolo a Morelli e batte l’estremo ospite.

Orange che giocano sul velluto ed a metà del tempo vanno ancora in rete con il giovane De Masi. Il numero 7 lametino ferma Colore nella sua area di rigore ed imposta la ripartenza servendo Deodato che si presenta davanti al portiere ospite, colpo di tacco per il compagno che arrivava a rimorchio, cambio piede per evitare un avversario in chiusura e palla nel sacco.

Con 4 gol da recuperare a mister Rizza non rimane che tentare il quinto di movimento con Mosca. La difesa lametina chiude bene sul giropalla ospite e lascia poche giocate ai siciliani che trovano un solo gol con Toledo su un errore della difesa.

Vittoria salutare ed ora testa alla trasferta di sabato a Mascalucia.