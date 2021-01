Il 14 e 21 febbraio riparte l’attività agonistica del nuoto in piscina

Con la prova tempi qualifica per i Campionati italiani di categoria su base regionale, riparte l’attività agonistica del nuoto.

L’evento, che si svolgerà il 14 e 21 febbraio presso l’impianto comunale di Lamezia Terme, è il primo dopo il lungo stop causato dalla seconda ondata della pandemia Covid-19. La manifestazione prevista inizialmente per il 7 febbraio è stata rinviata di 7 giorni per dare la possibilità ad alcune società affiliate di partecipare avendo in programma la ripresa dell’attività nei prossimi giorni.

L’evento sarà svolto a porte chiuse senza pubblico ed in base alle linee guida federali ed alle Normative anti COVID19 emanate dal livello nazionale (DPCM del 23 febbraio 2020 e successivi, in particolare ultimo DPCM 14 gennaio 2021, all’art 1) comma 10) punti da e) a h) e da quello regionale con l’ordinanza n° 53 del 02 luglio 2020.

Possono entrare nella struttura solo gli atleti che devono effettuare le gare durante la sessione.