Terza giornata di ritorno per la Vigor Lamezia Women in quel di Messina contro lo Scaletta . Squadra coriacea che nelle ultime settimane sta dando filo da torcere alle avversarie .

Mister Monti per tale ragione predica attenzione: “dobbiamo continuare la strada intrapresa nell’ultimo recupero per raggiungere le posizioni di classifica che noi ci siamo prefissati , quindi si va in Sicilia concentrati , in considerazione del fatto che lo Scaletta è in un buon momento di forma, per noi i tre punti sono troppo importanti”.

La rosa è al completo e, considerato qualche scontro diretto nelle primissime posizioni, ci si potrebbe avvantaggiare rosicchiando punti importanti nella zona Play off, anche perché le Lametine hanno ancora da recuperare 3 partite .