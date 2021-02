Sfida in zona alta classifica domani per la Vigor Lamezia Women che ospita la New Cap 74

Torna subito in campo la Vigor Lamezia Women che domani affronterà le baresi della New Cap 74 nel recupero della settima giornata di andata.

Le lametine saranno impegnate al PalaSparti alle 18 in un match delicato per le zone alte della classifica. Entrambe le compagini arrivano a questo match con un risultato positivo, in trasferta: la Vigor Lamezia Women, infatti, domenica scorsa ha battuto lo Scaletta per 6-1 mentre la New Cap ha avuto la meglio contro la Sangiovannese per 7-2.

Attualmente le biancoverdi si attestano al quinto posto con 25 punti (ma con 3 gare da recuperare) proprio alle spalle della New Cap 74 a quota 27 in classifica.

Per il presidente Nicola Mazzocca “si tratta di una partita abbastanza impegnativa contro una squadra che ha dimostrato di essere difficile da battere fin qui. Finora ha perso solo con le prime due della classe oltre che col Rionero che ha costretto la Vigor al pareggio in trasferta, e quindi questo la dice lunga sul fatto che sia una squadra collaudata, grazie anche ad un mister come Fanizzi le cui squadre si sono sempre dimostrate ostiche”.