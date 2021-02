L’associazione lametina di promozione culturale e sportiva “Ad Turres MMXX” si presenta

L’associazione lametina di promozione culturale e sportiva “Ad Turres MMXX” parte dall’esperienza organizzativa dell’evento “Sport Summer Arena”, che si è svolto la scorsa estate in piazza 5 dicembre a Lamezia Terme.

L’obiettivo è quello di sfruttare le tante sensibilità artistiche ed eccellenze sportive del luogo per poter creare uno strumento di promozione della nostra città.

«Riscoprire ogni angolo del territorio – dichiarano i nuovi associati – e provarne ad esaltare la bellezza naturale e storica, è stata l’esigenza che ci ha spinti ad unirci per poter, attraverso il solo vincente lavoro di squadra, tracciare un nuovo percorso di rinascita. Dobbiamo stare al passo con i tempi – concludono – e guardare al passato attraverso però, la modernità della tecnologia, guardando ai nuovi modelli di sviluppo urbano, senza alcuna approssimazione ma solo con estremo rigore scientifico e passione umana. Non possiamo essere spettatori ma attori protagonisti, senza alcun schieramento politico se non quello di Ad Turres MMXX e dunque, di piena libertà da ogni forma di individualismo ed opportunismo. Una realtà la nostra – sottolineano – che non si ferma ma, che apre le porte a tutti coloro che sentono il dovere di donare il proprio contributo gratuito per la crescita della collettività».