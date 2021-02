Vittoria casalinga per la Vigor Lamezia Women contro la New Cap 74

VIGOR LAMEZIA WOMEN – NEW CAP 74 7-2

MARCATORI: pt 17’30” Praticò (VLW); st 4’30” Linza (VLW), 10’12” De Sarro (VLW), 11’ Fatiguso (NC), 12’06” Praticò (VLW), 14’17” Masaro (VLW), 17’ Sevilla (VLW), 18’ Fatiguso (NC), 19’ Linza.

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Jammoul, Linza, Sevilla, Ferreira, Praticò. All.: Monti.

NEW CAP 74: Arciulli, Pugliese, Colosimo, Sacchetti, Intini. All.: Cervellera.

ARBITRI: 1° Andrea De Luca (Paola) e 2° Lucy Molinaro (Lamezia Terme). Cronometrista Gennaro Cefalà (Lamezia Terme).

NOTE: 16’ st espulsa Colosimo (NC). Ammoniti Ferreira (VLW) che salterà la gara con la Sangiovannese

Vittoria importantissima per la Vigor Lamezia Women che in uno dei tre recuperi da giocare ha la meglio contro le baresi della New Cap 74. Un match impegnativo per le lametine che però riescono ad archiviare il match senza tanti problemi per 7-2, risultato finale che rilancia le biancoverdi nei piani alti della classifica e con ancora due gare da recuperare.

Lamezia che chiude il primo tempo, dopo aver battagliato, in vantaggio per 1 – 0 con Praticò. Dilaga poi nella ripresa con Linza e De Sarro che portano il risultato sul 3 – 0 nei primi 10 minuti. Accorcia le distanze la squadra ospite all’undicesimo minuto.

Vigor che non rischia mai grossi pericoli nel secondo tempo, tant’è che allunga nuovamente il vantaggio con Praticò, Masaro e Sevilla che portano il risultato sul 6 a 1. A pochi istanti dalla fine c’è spazio ancora per un gol ospite, seguito dal sigillo finale di Capitan Linza che fissa il risultato definitivamente sul 7-2.

Per il presidente Mazzocca “è stata una partita con un primo tempo molto combattuto che siamo riusciti a sbloccare nel finale. Questo è servito a mettere in discesa la gara nella ripresa dove siamo ripartiti con un altro tipo di grinta grazie alla quale siamo riusciti a chiudere la gara in pochi minuti”.

Biancoverdi che domenica prossima saranno impegnate in casa con la Sangiovannese per la quarta giornata di ritorno.