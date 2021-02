Confronto aperto sulla ripresa dell’Eccellenza: ipotesi 15 febbraio per gli allenamenti, rimane il nodo tamponi

Più lunga delle altre, come era facile da pronosticare, a Roma la riunione tra i vertici della Lega Nazionale Dilettanti e tutti i presidenti dei Comitati Regionali con al centro del tavolo iniziato questo pomeriggio la modalità di ripartenza del campionato di Eccellenza.

Oltre che una data, il confronto si sta incentrando sul protocollo sanitario (l’iniziale proposta era quella di seguire il vigente già per la serie D) ed in particolar modo sul tema dei tamponi, con non celata la necessità di chiedere un intervento del Governo sulla copertura dei costi in tal senso.

Tema che, data la situazione nazionale, vede qualche incognita in più, ma che una volta superato potrebbe portare alla proposta di riprendere gli allenamenti già dal 15 febbraio, con quindi l’avvio del campionato nei primi di marzo.

Tutto ancora però da decidere, con i vari protagonisti che hanno optato per effettuare una pausa, complice anche l’orario da cena, e ritrovarsi alle 21.30 attorno al tavolo delle trattative.