Ad una settimana dalla scadenza prevista originariamente al 31 gennaio viene pubblicata l’ennesima proroga per la gestione degli impianti sportivi lametini, che così proseguiranno con l’attuale quadro stabilito fino al termine dell’anno.

Se da un lato ora si dovrà verificare chi ed in che modo potrà aggiungersi alle squadre che già sono in campo (il futsal e la pallavolo maschile in B hanno ripreso le attività agonistiche, novità oggi sono attese per quanto riguarda il calcio nel campionato di Eccellenza e la C Gold di basket), dall’altro c’è la necessità di stilare un nuovo bando che dia un periodo temporale pluriennale di gestione.

In tal senso la determina del 28 gennaio pubblicata oggi cita sia le incertezze dovute alle misure nazionali relative al contenimento della pandemia da Covid, ma anche i problemi interni a via Perugini, essendo stata predisposta proposta di delibera di approvazione delle nuove tariffe inviata alla Giunta Comunale il 25 novembre ma che, non essendo stata adottata, deve essere ora riformulata al Commissario Prefettizio per l’adozione e successivo avvio di evidenza pubblica per la gestione pluriennale.

Nell’atto si prevede inoltre di prevedere come contributi 13.305,60 euro all’ASD Sambiase 1923 per la gestione dello stadio ” Gianni Renda”, 11.090,75 alla Nsd Promosport, per quella dello stadio “Rocco Riga”, mentre nessun corrispettivo è previsto alla A.T.S. tra l’A.D.F. Basketball Lamezia, A.S.D. Ecosistem Lamezia Soccer e A.S.D. Royal Team Lamezia per quanto riguarda il palazzetto dello sport “Alfio Sparti”.

Dovrebbe arrivare sulla stessa valutazione la proroga alla Vigor Lamezia per quanto riguarda la gestione dello stadio “Guido D’Ippolito”, mentre non è citato nell’atto il destino di due impianti la cui riapertura era stata annunciata entro il 2020 come il Palagatti ed il Palasavutano, strutture indoor che potrebbero ospitare rispettivamente allenamenti di pallavolo e pallacanestro per decongestionare il Palasparti, al pari del polivalente “Gagliardi” all’interno del parco “Peppino Impastato” (la gestione affidata alla cooperativa Malgrado Tutto non è ancora burocraticamente conclusa in modo definitivo) per quanto riguarda sport di base e futsal.

In tema di campi sportivi rimangono poi da capire le destinazioni dei terreni di Fronti e Provenzano, con tutta la gestione del nuovo palasport di via del Progresso da dover imbastire.