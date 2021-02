RAFFAELE LAMEZIA – ROOMY CT 3-0 (25-15, 25-16, 25-15)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L2), Leone, Citriniti, Rizzo, Porfida, Palmeri, Graziano, Butera, Strangis, Mancuso, Chirumbolo, Sacco (L), Paradiso. All. Torchia

ROOMY CT: Spina, Testa, Nicosia G., Vintaloro, Nicosia E., Maccarrone, Di Grazia (L2), Libra, Marino, Di Paola, Orto, Cassaniti (L), Nicotera, Rapisarda. All. Barbagallo

Terza vittoria consecutiva per la Raffaele Lamezia che regola al Palasparti la Roomy CT per 3-0.

I siciliani si presentano a Lamezia con una squadra giovane ma determinata, ma i gialloblu sono bravi a dettare il loro gioco e a portare a casa l’intera posta in palio. La squadra lametina si presenta con una novità in campo, Chirumbolo al posto di Graziano bloccato da un problema fisico, per il resto il sestetto base già visto nei match con Cinquefrondi e Dolci Papiro.

La Raffaele è meno “spettacolare” rispetto alle due precedenti prestazioni, ma è più risolutiva e pragmatica e concede poco agli avversari. Prova ne è i risultati dei 3 set, dove i siciliani riescono a raccogliere rispettivamente 15, 16 e 15 punti.

La Raffaele Lamezia ora è attesa da un impegno abbastanza ostico, la trasferta di Letojanni di sabato 13 febbraio.