Vittoria senza patemi della Vigor Lamezia Women ai danni della Sangiovannese

VIGOR LAMEZIA WOMEN – SANGIOVANNESE 12-2

Vigor Lamezia Women: Fakaros, Praticò, Sevilla, Masaro, Linza, Perri, Ierardi, Jammoul, De Sarro, Angotti, Arzente.

Sangiovannese: Moreira, Barberio, Perrucci, Tomilesci, Belcastro, Dragan, Squillacioti, Cali, Audio.

Arbitri: Mancuso di Vibo Valentia e Cundò di Catanzaro, cronometrista Manda.

Vittoria senza troppi patemi al Palasparti di Lamezia Terme nella diciassettesima giornata di Serie A2 di calcio a 5 femminile della Vigor Lamezia Women ai danni della Sangiovannese.

Il primo tempo è letteralmente dominato dalle lametine che non permettono alle avversaria di superare la propria metà campo. La compagine lametina si porta sin da subito in vantaggio grazie alla Praticò che sigla una doppietta rispettivamente ai minuti 2’56 e 4’94’’. Ierardi realizza la tripletta personale in soli 5 minuti portando la propria squadra al punteggio di 5-0. A 20 secondi dal termine del primo parziale è la Sevilla a realizzare la rete del 6-0 su assist della Praticò.

A pochi secondi dall’inizio del secondo tempo De Sarro realizza il 7-0 con un pregevole goal di testa. Il pressing delle biancoverdi è alto ed è capitan Linza che segna l’ottava rete, seguita da Praticò che allunga ulteriormente le distanze portando la compagine lametina sul 9-0.

A seguito di un calo di attenzione delle padrone di casa Cali realizza il primo goal della partita per la Sangiovannese. Ierardi conferma l’ottima prestazione realizzando l’undicesimo goal e portandosi quarta nella classifica dei marcatori di squadra alle spalle di Praticò, Linza e Sevilla. Prima del finale Moreira realizza il secondo goal per la Sangiovannese, Praticò chiude la partita con la dodicesima rete per le biancoverdi portando a 4 le marcature personali di giornata.

La Vigor Lamezia si prepara alla prossima sfida di domenica prossima fuori casa con il Taranto, sconfitto oggi con la New Cup 74.