Domenica a Maida si è svolta la prima gara interregionale di tiro con l’arco

Domenica nella palestra comunale di Maida, organizzata dalla locale società sportiva, si è svolta la prima gara interregionale di tiro con l’arco, alla quale hanno partecipato al secondo turno gli Arcieri Club Lido del Presidente Messina.

Oro nell’olimpico Allievi Maschile per Francesco Poerio Piterà, Oro nell’arco Olimpico Ragazze Femminili per Anastasia Poerio Piterà, Oro nel Compound allieve per Vittoria Chiarella e oro nell’arco nudo senior per Poerio Piterà Edoardo.

Alla stessa gara, iniziata con oltre mezz’ora di ritardo per lo spostamento delle targhe e visuali messe ad altezza diversa, portano a casa l’argento Caroleo Roberta nell’olimpico ragazze Femminili e tre bronzi per Giglio Stefano tra i senior olimpici, Chiricò Rosanna nel compound Senior e Alessia De Mattei nell’olimpico ragazze.

Oro a squadre olimpico ragazze per Poerio Piterà Anastasia, Caroleo Roberta e Alessia De Mattei.

Nel prossimo week end la società sarà impegnata nell’organizzazione di una gara nazionale 25 mt nel Palagallo, con il patrocinio del Comune e dell’assessorato allo sport del comune di Catanzaro.