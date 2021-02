CITTÀ DI TARANTO – VIGOR LAMEZIA WOMEN 3-6

CITTÀ DI TARANTO: Cordaro, Convertino, Calendi, Giliberto, Sommese, Cacciapaglia, Gaudio, De Leonardis, Marangione, Losurdo, Schiavone, Marzella.

VIGOR LAMEZIA WOMEN: Jammoul, Sevilla, Linza, Praticò, Ferreira, Fakaros, Aliotta, Masaro, Perri, Arzente, De Sarro, Rocio.

Vittoria determinante per la Vigor Lamezia Women sul Città di Taranto al Palafiom per la diciottesima giornata di Serie A2 di calcio a cinque femminile, gara diretta dagli arbitri Antonio Valentini di Bari e Salvatore Freccia di Catanzaro, affiancati dal cronometrista Antonio Lamerina di Brindisi.

Mister Monti schiera il quintetto iniziale con Jammoul, Sevilla, Linza, Praticò e Ferreira. Sin dal fischio di inizio la partita risulta essere agonisticamente difficile ma alla portata della squadra lametina. Nei primi minuti della partita Sevilla rompe il ghiaccio realizzando la prima rete del vantaggio, seguita da capitan Linza che su assist di Praticò segna il goal del raddoppio. La compagine biancoverde inizia ad acquisire fiducia e al termine della prima frazione di gioco grazie alle reti di Rocio e De Sarro allunga le distanze dalle avversarie pugliesi portandosi sul punteggio di 4-0.

Nel secondo tempo da parte della squadra biancoverde c’è un calo di tensione e attenzione che sarebbe potuto costare caro. Infatti il Città di Taranto ne approfitta e accorcia le distanze con due reti di Sommese e Giliberto. Il quintetto lametino risponde con un atteggiamento più attento e propositivo in avanti ed è di nuovo De Sarro a realizzare con la doppietta personale la rete del 5-2 con un goal propiziato da un’ ottima azione su assist di Rocio Sevilla. La squadra di casa però non demorde e Ciliberto segna il terzo goal per la compagine pugliese accorciando le distanze (5-3). La squadra biancoverde dimostra grinta e cattiveria agonistica, fondamentali per portare a casa la vittoria, ed è Ferreira a chiudere il match con il punteggio di 6-3 con una bomba dalla sinistra.

Con questa vittoria la Vigor Lamezia Women guadagna 3 punti fondamentali e si conferma al terzo posto della classifica. La prossima sfida per la squadra lametina sarà il recupero con il Cus Cosenza che si svolgerà fuori casa mercoledì.