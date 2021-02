La Vigor Lamezia Women si prepara per il derby con il Cus Cosenza previsto domani

Si disputerà presso il PalaCus il recupero dell’undicesima giornata di campionato di serie A2 di calcio a cinque femminile in cui la Vigor Lamezia Women sarà contrapposta al Cus Cosenza.

Sevilla Rodrigo Rocio, tra le protagoniste della sfida fuori casa con il Città di Taranto, spiega che “domenica abbiamo disputato un’ottima partita, nonostante si prospettasse un match in un campo difficile come quello pugliese. Abbiamo centrato l’obiettivo di conquistare i 3 punti, fondamentali in questo momento per mantenere il terzo posto in classifica, e abbiamo avuto anche l’opportunità di riscattarci del pareggio della partita di andata. Sicuramente la serie di vittorie delle ultime sfide ci induce fiducia e determinazione di poter raggiungere i playoff, ma è importante non sottovalutare nessuna squadra perché ogni partita è a sè.”

“Domani è fondamentale – continua la Sevilla – mantenere la concentrazione per tutta la partita e non commettere errori di distrazione che potrebbero essere compromettenti. La partita con il Cus Cosenza non si presenta facile perché è un derby, e sicuramente la tensione sarà palpabile, proprio per questo motivo la calma dovrà essere nostra alleata. Come sempre cercheremo di giocare al massimo delle nostre possibilità e di portare a casa la vittoria. La differenza di punti in classifica con la squadra cosentina è significativa, ma questo non significa che bisogna dare per scontata la vittoria. E’ fondamentale scendere in campo agguerrite e determinate per conquistare i 3 punti con una prestazione all’altezza delle nostre capacità.”

Aggiunge il presidente Nicola Mazzocca: “La partita con il Cus Cosenza è da affrontare con la massima cautela anche per non compromettere il cammino per i playoff. Dobbiamo continuare a giocare con determinazione perché è importante tentare l’aggancio a un secondo posto della classifica che ci potrebbe far partire da una posizione molto favorevole.”