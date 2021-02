Correttivi per i capitoli di spesa del nuovo palasport in via del Progresso, entro fine anno l’obbligo di avviarlo

Il totale rimane di 14 milioni derivante da fondi europei, la data di ultimazione del cantiere dovrebbe essere prossima (l’ultima comunicata era il 5 febbraio), ma muta il quadro generale economico per quanto riguarda il nuovo palasport di via del Progresso, ad oggi completato all’esterno ed in versione illuminata la sera per proseguire i lavori necessari.

Nello specifico con determina del 2 febbraio aumentano:

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per 11.408,88 euro

Allacciamenti pubblici servizi di 40.000 euro

Forniture arredi di 10.000 euro

Accertamenti, verifiche e collaudi e collegio consuntivo di 30.000 euro

Incentivo di cui all’art. 92 del DL 163/06 di 6.387,10 euro

maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,del Piano di sicurezza e coordinamento delle misure di contenimento Covid -19 di 11.408,88 euro mensili

Riduzione invece per

Espropri di 26.216,87 euro

Spese tecniche di 57.774,58 euro (di conseguenza le voci B11.2 C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%) e B12.2 I.V.A. Su spese tecniche e relativo C.N.P.A.I.A. (22% su B.9) sono ridotte di 13.804,53 euro)

Corrette le voci interne, rimangono aperti i capitoli successivi relativi ai tempi e modi di integrazione delle forniture interne, della viabilità attorno all’opera pubblica che riguarda anche interventi sul parcheggio e la biglietteria dello stadio provinciale Carlei, e non in ultimo il bando di gestione del nuovo palasport quando sarà pienamente completo ed agibile. In via Perugini data la carenza di personale ed il percorso a singhiozzo degli organi di indirizzo politico non è scontato che tutto possa essere espletato entro fine anno come obblighi europei imporrebbero.