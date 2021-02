Dopo la travagliata fase iniziale di ammissione, e la falsa partenza non avvenuta a novembre, ufficiale la composizione del girone di serie C Gold per il Basketball Lamezia.

I gialloblu sono stati inseriti nel raggruppamento B con Pallacanestro Salerno, Pallacanestro Cercola, New Basket Agropoli, Angri Pallacanestro, Bim Bum Basket Rende.

Il girone di andata si disputerà a marzo (7, 14, 17, 21, 28), il ritorno tra aprile e maggio (11,18,21,25,2), con il comunicato ufficiale della Fip Campania a chiarire che «le date e le formule delle eventuali seconde fasi, play off, spareggi, play out ed il numero delle promozioni nel Campionato di Serie B saranno definite con apposito comunicato ufficiale, in base alle disposizioni del Settore Agonistico. Le formule e le date potranno comunque subire variazioni in base a disposizioni del CONI, della FIP e dall’andamento della pandemia con i conseguenti decreti ed ordinanze del Governo, delle Regioni e delle Autorità Sanitarie».