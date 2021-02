“Vigor Lamezia Women, l’Irpinia e il Bitonto in questo momento sono le squadre che stanno meglio fisicamente e mentalmente”

Domenica si disputerà presso il Palasparti di Lamezia Terme la diciannovesima giornata di Serie A2 di calcio a cinque femminile. La compagine lametina (terza in classifica con 37 punti) ospiterà l’ Irpinia (sesta in classifica con 27 punti).

Jammoul Salua, uno dei due portieri della squadra biancoverde, parte dall’analizzare l’ultima vittoria di Cosenza: «la partita con il Cus Cosenza non è iniziata nel migliore dei modi, infatti nel primo tempo abbiamo subito due goal, il secondo per un mio errore di movimento. Durante il secondo tempo però insieme a tutta la squadra ho trovato la giusta concentrazione, infatti sono riuscita a parare due tiri liberi e un rigore, sono molto soddisfatta della mia prestazione e di aver contribuito alla vittoria della squadra».

«Siamo consapevoli che domenica si prospetta una partita abbastanza difficile- continua Jammoul- infatti l’ Irpinia è un’avversaria valida che ha realizzato diversi risultati positivi consecutivi e inoltre come media punti è appena dietro di noi. Sappiamo che è una squadra organizzata in tutte le situazioni e ha battuto squadre come il New Cap 74 e il Città di Taranto. E’ una sfida da preparare con molta attenzione ma c’è da sottolineare che anche noi siamo in un ottimo momento, dettato dalla continuità di buone prestazioni. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, conosciamo il campo e questo potrebbe essere un fattore a nostro favore».

Secondo il portiere «la Vigor Lamezia Women, con l’Irpinia e il Bitonto, in questo momento sono le squadre che stanno meglio fisicamente e mentalmente. Quella di domenica sarà una partita aperta a tutti i risultati in cui noi ci metteremo in gioco e faremo tutto il possibile per guadagnare i 3 punti, coscienti delle difficoltà che ci aspettano ma anche dei mezzi che abbiamo a disposizione per poter continuare a fare bene».