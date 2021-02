Sconfitta casalinga per la Vigor Lamezia Women contro Irpinia

Vigor Lamezia Women: Jammoul, Ferreira, Linza, Praticò, Sevilla, Fakaros, Aliotta, Masaro, Perri, Arzente, Ierardi, De Sarro. All: Monti.

Futsal Irpinia: Russo L, Cetrulo, Braccia, Russo M, Albanese, D’ Urso, Del Gaizo, Orlando, Pugliese, Pisani, Roamno, Macchia. All: Battistone.

La Vigor Lamezia Women non riesce a imporsi sull’Irpinia.

Sin dal fischio d’inizio il match è molto equilibrato e dopo svariate occasioni è Praticò a sbloccare la partita. La risposta dell’Irpinia non si fa attendere e con una rete di Breccia riesce a trovare il pareggio. Un’azione confusa in area lametina permette a Pisani di ribaltare il risultato portando in vantaggio la squadra ospite. Le biancoverdi non demordono e con un atteggiamento propositivo in avanti cercano il pareggio che non arriva. Il primo tempo termina con il risultato di 2-1 a favore dell’Irpinia.

Il secondo parziale si apre con la Vigor Lamezia all’arrembaggio alla ricerca del pareggio, che arriva dopo pochi minuti grazie a Ferreira. Sul risultato di 2-2 i ritmi di gioco si intensificano ma nonostante svariate possibilità di vantaggio la compagine biancoverde non riusciva a trovare la rete decisiva. In due occasioni Praticò, contrariamente al suo score personale, e De Sarro con davanti tutta la porta per appoggiare in rete, sono state poco lucide, e come da consuetudine nello sport, chi sbaglia paga.

La squadra campana approfitta delle difficoltà prima con Romano che mette a segno la rete del 3-2 e in seguito con Albanese che porta il risultato di gioco sul 4-2. Nulla da fare dunque per la rosa lametina che tenta anche di giocare con il quinto in movimento, e sul finale Linza nel tentativo di difendere la propria porta manda la palla in rete con il più classico degli autogol. La partita termina con il punteggio di 5-2 per l’Irpinia.

Amara sconfitta per le biancoverdi, dopo una scia di ottime prestazioni e vittorie. Unica nota positiva la conferma del terzo posto in classifica nonostante la sconfitta. La Vigor Lamezia Women avrà l’occasione di riscattarsi domenica prossima nella sfida fuori casa con il New Cap 74, diretta concorrente.