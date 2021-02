Inizierà in trasferta il campionato di serie C Gold per il Basketball Lamezia

Inizierà la prima domenica di marzo il campionato di serie C Gold per il Basketball Lamezia, che per la prima giornata del girone B andrà a far visita alle 18 al New Basket Agropoli.

Il resto del girone d’andata, con la formula ristretta dovuta al Covid-19, vedrà nel corso del mese le gare casalinghe contro Cercola (giorno 14), Rende (17), Angri (28) e trasferta a Salerno (21).

Campi invertiti per il girone di ritorno in campo tra il 17 aprile ed il 2 maggio.

Le date e le formule delle eventuali seconde fasi, play off, spareggi, play out ed il numero delle promozioni nel Campionato di Serie B saranno definite con apposito comunicato ufficiale, in base alle disposizioni del Settore Agonistico.

Le formule e le date potranno comunque subire variazioni in base a disposizioni del CONI, della FIP e dall’andamento della pandemia.