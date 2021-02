DIPER JOLLY – RAFFAELE LAMEZIA 1- 3 (13/25, 25/22, 22/25, 10/25)

Nuova vittoria nel campionato di serie B per la Raffaele Lamezia, che torna da Cinquefrondi con 3 punti in più in classifica.

La squadra lametina non si è lasciata ingannare dalla posizione in classifica dei reggini, che avevano difatti ben figurato nella ultima gara con Letojanni.

I gialloblu, orfani di Butera (Chirumbolo al suo posto), giocano un primo set abbastanza pulito, lasciando ben poco alla squadra locale; 13-25 il risultato del primo parziale.

La Diper ha una grande reazione e nel secondo set, complice anche qualche errore di troppo della Raffaele, gioca punto a punto riuscendo sul finale a superare i lametini e portando così il risultato di parità.

Il terzo set viene giocato sulla falsariga del secondo, ma l’esperienza permette alla capolista di respingere gli attacchi reggini e di conquistare il parziale, decisivo poi per la vittoria finale.

Nel quarto e ultimo set passeggia infatti sul velluto la squadra lametina, lasciando alla Diper solo 10 punti.

Adesso i gialloblu hanno un periodo di riposo: prossimo appuntamento il 7 marzo in casa contro Costa Dolci Papiro Catania.