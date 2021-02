In caso di contagi sotto controllo da fine marzo ipotesi di ripartenza per cinema, teatri e calcio in Eccellenza

Si svolgerà venerdì 5 marzo la prossima riunione del Consiglio Federale della Figc, con inizio alle 11 in modalità videoconferenza, e tra gli argomenti all’ordine del giorno anche modifiche regolamentari e, per quanto riguarda l’attività dilettantistica, le determinazioni in merito alle competizioni della stagione sportiva 2020/2021.

Nel corso della settimana altre indicazioni dovrebbero giungere anche dal Governo sulle nuove norme all’interno del decreto che andrà a seguire quello in scadenza proprio il 5 marzo, con attese novità per quanto riguarda possibili aiuti economici.

A fine marzo però potrebbe ripartire non solo l’Eccellenza di calcio, ma anche parte del mondo della cultura. Il Ministro Dario Franceschini ha infatti annunciato che «il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei week end».

Ogni ipotesi però è legata all’andamento della pandemia e della curva dei contagi, alle prese anche con le nuove varianti, per tale ragione ogni ipotesi al momento è da verificare.