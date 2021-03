Ultimi ritocchi per il Basketball Lamezia in vista dell’avvio del campionato di serie C Gold a partire da questo fine settimana, con le fenici gialloblu di scena domani alle 18 ad Agropoli per la prima giornata di andata.

Ritorna tra le file lamentine, Giovanni Scialabba, che già face un’esperienza nelle giovanili del Basketball Lamezia nel 2016/2017 . Playmaker classe 2000 proveniente dalla Scuola Basket Viola Reggio Calabria, si è messo in mostra come uno dei prospetti più interessanti del panorama regionale e saprà aiutare la squadra in questa difficile annata.

Conferma per Giuseppe Giampà, promettente ala del 2003 che, dopo aver maturato esperienza nel settore giovanile gialloblù e un anno alla Planet di Catanzaro in Under 18 eccellenza, è pronto per spiccare il volo