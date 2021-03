Come annunciato dal presidente Fazio, in serata poker di nuovi arrivi giallorossi in casa Sambiase, che alla ripresa degli allenamenti potrà contare su Nicola Mandarano, Alessandro Miceli, Michele Vitale e Alessio Colosimo.

In giallorosso torna il bomber che già per 4 stagioni ha vestito i colori del Club delle Due Torri. Attaccante classe ’82, Nicola Mandarano proviene dalla sua ultima esperienza al Belvedere e ha vestito inoltre, tra le tante, le maglie di Palmese, Rende, Noto, Vittoria, Siracusa e Trapani.

Difensore centrale classe ’86 proveniente dal Rende Calcio ha alle sue spalle esperienze con Acri, Castrovillari e Vigor Lamezia, l’arrivo di Alessandro Miceli consolida il reparto difensivo.

Michele Vitale centrocampista classe ’91, proveniente dall’ultimo anno alla Morrone ha importanti esperienze alle spalle con i colori della Reggiomediterranea, Palmese, Castrovillari, Cittanovese e Vibonese.

Alessio Colosimo è un esterno d’attacco/trequartista classe ’93, cresciuto nel settore giovanile del Crotone, proveniente dalla sua ultima stagione alla Promosport e con anche l’esperienza di Sersale nel suo curriculum.