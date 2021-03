Dopo il turno di riposo, la Vigor Lamezia Women ritorna in campo al Palasparti al cospetto del Rionero, diretta concorrente per i piani alti.

Barbaro Masaro ammette che «questo è il mio primo anno in un campionato di serie A2 e il livello è molto elevato, soprattutto nel nostro girone. Inizialmente ho avuto un po’ di difficoltà ad ambientarmi, ma adesso mi trovo in perfetta sintonia sia con le mie compagne che con il mister. Nell’ultima partita abbiamo affrontato una squadra difficile come il Bitonto, ma nonostante la sconfitta abbiamo dimostrato grinta e determinazione e siamo soddisfatte della prestazione».

«Lo scontro diretto con il Rionero si presenta come una partita molto complicata, perché è alle nostre spalle e quindi è necessaria un’ottima prestazione. La parola d’ordine è vincere – prosegue Masaro – infatti un’eventuale vittoria ci garantirebbe un distacco di 7 punti e ci permetterebbe di continuare il campionato con molta tranquillità. Il Rionero è reduce da un ottimo momento, nonostante la sconfitta nel recupero con lo Scaletta, bisogna però considerare che c’erano molte assenze. Nello specifico è una partita che sentiamo molto perché nello scontro di andata siamo state un po’ sfortunate, a causa di espulsioni e situazioni particolari, quindi vogliamo dimostrare il nostro valore, la squadra è molto carica e determinata. Sono consapevole che abbiamo a disposizione tutti i mezzi per poter portare a casa la vittoria e i 3 punti».