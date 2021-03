Trasferta a Lazzaro con la Futura per l’Ecosistem Lameziasoccer

Penultima trasferta stagionale per la formazione del Presidente Francesco Manfredi che si appresta ad affrontare la vice-capolista del girone. Restano cinque gare da giocare per gli Orange che andranno in trasferta domani a Lazzaro con la Futura ed il 27 marzo ad Augusta, mentre le altre 3 partite tutte in casa: due nella prossima settimana, martedì il Casali del Manco e sabato l’Acireale, mentre per la terza ci sarà da aspettare un bel po’.

Causa Covid il calendario subisce continuamente variazioni; l’ultima riguarda proprio l’ultima giornata che la Divisione, al fine di far si che tutte le squadre giochino contemporaneamente, ha spostato la giornata dal 17 al 24 aprile.

Ciò consentirebbe nella settimana tra queste due date di recuperare eventuali gare rinviate ma, per l’Ecosistem Lameziasoccer, la cosa può diventare problematica. Infatti, dopo la gara del 27 marzo ci sarà la pausa per Pasqua, dopo di ché i lametini osserveranno il turno di riposo come da calendario e quindi, salvo eventuali recuperi, si giocherà l’ultima gara, in casa con il Palermo, il 24 aprile, cioè dopo ben 28 giorni. Tra l’altro l’ultima gara per i lametini potrebbe essere ininfluente, ai fini della classifica, e diventa dura allenarsi per un mese con il solo obiettivo della presenza.

La gara di andata giocata solo pochi giorni fa è stata un’autentica battaglia con l’Ecosistem, che ha messo alle corde i più quotati avversari sfiorando l’impresa.

Gli Orange sono chiamati ad uno scatto d’orgoglio, dopo aver sbagliato l’ultima gara interna, per cercare di non sprecare quel che di buono è stata fatto e chiudere la stagione almeno alle spalle delle posizioni post season.

Lista dei convocati forzata per mister Carrozza: Portieri: Sperli e Mastellone. Di movimento: Brandonisio, Caffarelli, Deodato, D’Agostino, De Masi, Giampà, Mantuano, Morelli, Pereira, Scervino.

La gara si giocherà al Palasport di Lazzaro, con inizio alle 18, sempre a porte chiuse ma con diretta streaming su facebook.

La direzione sarà affidata a Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta e Concetto Fabiano di Messina. Cronometrista: Matteo Chindamo di Reggio Calabria.