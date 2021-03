Ultimo impegno infrasettimanale domani per l’Ecosistem Lameziasoccer ospitando Casali del Manco

Ultimo impegno infrasettimanale, almeno così si spera salvo ulteriori rinvii, per l’Ecosistem Lameziasoccer chiamata a misurarsi con la formazione del Casali del Manco nel recupero della quindicesima giornata che si doveva disputare il 23 gennaio.

Per gli Orange un impegno da non sottovalutare per iniziare bene il rush finale di questo campionato che li vedrà impegnati in 4 gare di cui 3 sul parquet del Palasparti. Un calendario che dunque permetterebbe alle pantere orange di chiudere in bellezza la stagione sfruttando le mura amiche. Dopo Casali del Manco si replicherà sabato con l’Acireale, due impegni certamente alla portata di Deodato e compagni che possono dimostrare di essere ancora vivi e motivati.

La formazione cosentina non è un avversario facile da affrontare tant’è che, nella gara d’andata, anche questa rinviata e poi recuperata, l’ex Gerbasi e compagni riuscirono ad imbrigliare i lametini impattando la gara sul 5-5.

In Sala Stampa è la volta della maggiore sorpresa di questa stagione: Matteo Mantuano. Elemento molto giovane che con il lavoro di mister Carrozza e del preparatore Longo ha conquistato i gradi sul campo, scendendo sul parquet stabilmente nel quintetto iniziale ed accumulando un minutaggio di primo piano. Nell’ultima gara, contro la forte formazione della Futura, si è tolto anche la soddisfazione si segnare un bellissimo gol in combinazione con l’altro gioiellino orange, Daniele De Masi, che aveva dato il momentaneo pareggio alla fine della prima frazione: “È stata una bella azione corale della squadra con il lancio finale di De Masi che mi ha permesso di presentarmi a tu per tu con l’estremo avversario e mettere in porta. Una bella soddisfazione”.

Quattro gol in campionato; un bottino che si può migliorare. “Fare gol fa sempre piacere, vediamo di incrementare il bottino personale ma conta di più il risultato finale della squadra”.

Ultime partite della stagione di cui 3 in casa, una ghiotta occasione per implementare il bottino stagionale. “Il nostro obbiettivo è di fare più punti possibili per chiudere in bellezza il campionato e quindi vincere il più possibile, soprattutto, in casa”.

Domani il derby contro il Casale del Manco che all’andata riuscì ad impattare il risultato e sono alla ricerca di punti salvezza. “Sarà sicuramente una squadra molto agguerrita perché ha bisogno di punti per la salvezza. Avranno il sangue agli occhi per vincere, noi dobbiamo fare la nostra partita giocando come sappiamo per portare a casa tre punti che sono molto importanti per la nostra classifica”.

Nella lista dei convocati di mister Carrozza ritornano gli squalificati Montesanti e Gatto mentre rimane appiedato Morelli. Portieri: Sperli e Mastellone. Di movimento: Caffarelli, Deodato, D’Agostino, De Masi, Gatto, Giampà, Mantuano, Montesanti, Pereira, Scervino.

La gara si giocherà al Palasparti, con inizio alle 19, sempre a porte chiuse ma con diretta streaming su facebook.

La direzione sarà affidata a Andrea De Luca di Paola e Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia. Cronometrista Salvatore Ranieri di Soverato.