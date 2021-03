Larga vittoria per l’Ecosistem Lameziasoccer nel recupero contro Casali del Manco

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – CASALI DEL MANCO 7-0

Marcatori: 1t 14’042 Pereira 2t 04’01” Pereira 06’54” Deodato 09’42” De Masi 15’11” 16’08” D’Agostino 16’21” Scervino

ECOSISTEM: Sperlì, Deodato, Caffarelli, Giampà, De Masi, Scervino, Montesanti, Mastellone, Gatto, Mantuano, Giampà, D’Agostino. Allenatore: Bebo Carrozza

CASALI DEL MANCO: Cuconato, Rovito, Fortino Gerbasi, Fiore, A. De Rose, Potestio, Miceli, P. De Rose, Riconosciuto.. Allenatore: Marco De Marchi

Arbitri: Andrea De Luca di Paola e Antonino Mandaradoni di Vibo Valentia. Cronometrista Salvatore Ranieri di Soverato.

Non si lascia sfuggire l’occasione di implementare la classifica nel turno infrasettimanale l’Ecosistem Lameziasoccer che, nel turno di recupero, rimanda battuta la formazione del Casali del Manco in un derby caratterizzato da qualche nervosismo di troppo.

La formazione orange si era proposta di chiudere in bellezza l’ultima parte di stagione a partire proprio dalla gara di questa sera, per dare un senso ad un campionato sui generis ed allo stesso tempo per dare modo alle giovani leve di fare esperienza. Missione compiuta davanti ad una squadra ostica che nel primo tempo era riuscita a mantenersi in partita limitando i danni al solo gol di Pereira.

Mister Carrozza era partito con Sperlì in porta e Pereira, Mantuano, Scervino e Montesanti di movimento. Sul lato opposto mister De Marchi schierava Cuconato in porta con Rovito, Fortino, Gerbasi e Riconosciuto di movimento.

Primo tempo quasi alla camomilla con l’Ecosistem che non pareva aver voglia di accelerare e rischiare più del necessario ma gestire con calma ed aspettare il momento giusto per colpire. Poche le conclusioni in porta, quasi esclusivamente degli orange, e risultato che rimaneva inchiodato fino al 15’ quando Pereira triangolava con Montesanti e da posizione centrale metteva in rete la sua conclusione solo toccata da Cuconato. Finale del tempo vivacizzato da un doppio giallo a Potestio e ultimo minuto con uomo in più per l’Ecosistem che aveva la palla buona ma Cuconato era attento.

Nella ripresa i lametini dilagavano con 6 reti messe nel sacco. A riaprire i giochi dopo poco più di 4 minuti era ancora Pereira che metteva a segno la sua seconda doppietta in campionato. Seguivano le reti di Deodato (16° sigillo), De Masi (13° in stagione), la prima doppietta di D’Agostino (il primo su splendido assist del giovane Giampà) ed a chiudere del bomber Scervino al suo ventesimo sigillo. Un secondo tempo senza storia dominato in lungo ed in largo dalla formazione lametina che ha rischiato pochissimo (sul taccuino solo una gran bella parata di Mastellone nel finale) per portare a casa il successo.