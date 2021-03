Ripartenza dell’Eccellenza con ipotesi di un girone tra Calabria e Basilicata per raggiungere le 10 partecipanti

Si va verso la ripartenza dell’Eccellenza, con ipotesi di un girone che unirà Calabria e Basilicata.

Nella riunione odierna convocata dal presidente Mirarchi sono state 8 su 17 le formazioni calabresi che ufficialmente hanno dato la propria adesione, con termine mezzogiorno di domani per eventuali nuove iscrizioni da comunicare comunque entro questa sera verosimilmente, per poi inviare alle 15 a Roma il format ed il calendario del nuovo massimo campionato regionale da far partire dopo Pasqua.

Il minimo di composizione del girone è fissato dalle indicazioni nazionali in 10 unità, con 4 squadre lucane interessate ad inserirsi nel girone: Castelluccio e Montescaglioso hanno già dato il proprio benestare, Grumentum Matera e Melfi sono ancora in dubbio.

Attualmente le squadre calabresi ad essere pronte a ripartire sono:

Locri

Palmese

Reggiomediterranea

Sambiase

Sersale

Scalea

Soriano

Vigor Lamezia

Anche se con un girone misto tra due regioni, con quindi trasferte più lontane in alcuni casi, ad essere promossa direttamente in serie D dovrebbe essere una sola compagine, mentre una seconda sarà inserita nelle graduatorie di ripescaggio. Dati gli effetti della pandemia sia sul piano sanitario che economico, non è improbabile che la stagione 2021/2022 preveda diverse defezioni con organici da implementare, con anche meno concorrenti in lizza a livello nazionale tra comitati che non ripartiranno ed altri ad organico ridotto, oltre all’annullamento della fase interregionale che tra play off e Coppa Italia metteva in palio alcuni posti in serie D.

Sui tamponi ed eventuali ristori si è discusso anche durante la riunione odierna, attendendo le comunicazioni ufficiali dal livello nazionale ma ottenendo rassicurazioni da quello regionale.