La Raffaele Lamezia Biesse Car Wash batte San Lucido all’esordio

Ottimo debutto per la Raffaele Lamezia Biesse Car Wash che al Palasparti regola una tenace Realvolley San Lucido nel campionato di serie C femminile per 3-0 nel primo impegno al Palasparti.

La squadra lametina entra in campo molto determinata e non si lascia per nulla intimorire dalle cosentine, ben messe in campo da Crispino.

Il risultato potrebbe ingannare i molti, ma è stata una partita molto equilibrata, soprattutto nel primo set, vinto dalle lametine 34-32.

Nei restanti due set sono state brave le gialloblu a sfruttare l’esperienza delle veterane che, unita alla grinta delle giovani, ha permesso alla Raffaele di conquistare i punti necessari per la vittoria finale.

Soddisfatto l’allenatore gialloblu Giancarlo Grandinetti che dichiara: “esordio con gara impegnativa, una vittoria importante che ci deve dare grande gioia. Dobbiamo mettere a posto qualche situazione tecnica per essere una delle protagoniste del campionato, ma guardiamo il futuro con entusiasmo”.

Nel prossimo turno, sabato, nuovo impegno casalingo per la Raffaele con la New Hospital Pallavolo Paola.