La FIGC ha accolto l’istanza di deroga inviata dal CR Calabria ed ha autorizzato lo svolgimento del campionato di Eccellenza ad 8 squadre.

Vigor Lamezia, Sambiase, Locri, Palmese, Scalea, Soriano, Sersale e Reggiomediterranea saranno quindi le società che si contenderanno l’ambito posto per la Serie D.

Il Presidente Saverio Mirarchi, con soddisfazione, ha così commentato: “Finalmente è ufficiale! La FIGC ci ha comunicato di aver accolto la nostra richiesta di deroga e così anche l’Eccellenza calabrese riprenderà il via insieme alle altre attività di preminente interesse nazionale. Sarà un campionato straordinario, come straordinario è il periodo che da ormai un anno stiamo vivendo. Ci vorrà grande senso di responsabilità, con rispetto del protocollo sanitario preciso e severo ed un’attenzione particolare per ogni dettaglio. Purtroppo, il momento che stiamo vivendo ha condizionato la partecipazione di alcune realtà che hanno preferito, avendone facoltà, fermarsi per poter meglio riorganizzare la ripartenza nella prossima stagione sportiva. Sarebbe stato un peccato deludere le aspettative delle 8 associazioni sportive che con grande impegno e senso di appartenenza al mondo dilettantistico e federale hanno, nonostante tutto, dato la loro adesione. Società dalla grande tradizione calcistica ed in rappresentanza di territori che hanno segnato pagine importanti nel nostro amato calcio. Ho preferito dare comunicazioni ufficiali solo a seguito di notizie certe per non alimentare quell’incertezza che ha regnato fino ad oggi. Ora non vediamo l’ora di parlare di calcio giocato”.

Il format programmato per la conclusione impegnerà tutte le 12 settimane a disposizione prevedendo l’inizio delle attività per l’11 aprile e la conclusione, con gare di solo andata e play off per tutte le partecipanti, al 27 giugno.

In base a quanto stabilito dalla FIGC avranno diritto a una promozione in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Trento/Bolzano. Due promozioni per Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto. Tre promozioni per la Lombardia. Nessuna promozione per Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Come noto ci sarà blocco delle retrocessioni per tutte le società in organico (ripartenti e non), nessuna penale o multa per le società non partecipanti che dovranno comunque provvedere alla iscrizione insieme alla richiesta di deroga, l’esclusione dalle graduatorie di ripescaggio 2021/22 per le società che non ripartiranno, la possibilità di tesserare (prestito temporaneo con scadenza al 30/6/2021) i calciatori di altre squadre per le società che ripartiranno (sufficiente il consenso del calciatore e della società che riceve in prestito) ed infine lo svincolo dei calciatori delle società che non partecipano e che ne avrebbero diritto prima della scadenza del 30 giugno 2021.