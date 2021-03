Pareggio con 4 reti per parte tra Ecosistem Lameziasoccer e Agriplus Acireale

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – AGRIPLUS ACIREALE 4-4

Marcatori: 1t 03’51” Finocchiaro 05’5” Mantuano 05’30” Pocina 08’59” Deodato 14’32” Pocina 16’012 Montesanti (r) 2t 14’48” Pereira 18’16” Pocina

ECOSISTEM: Sperlì, Mantuano, Montesanti, Pereira, Scervino, Deodato, Caffarelli, Giampà, De Masi, Morelli, Gatto, D’Agostino. Allenatore: Bebo Carrozza

AGRIPLUS ACIREALE: Pappalardo, Pocina, Rida Hajari, Finocchiaro, Dresselaers, Mangiagli, Perez, Nuri, Saraceno, Indelicato, Fichera, Famà. Allenatore: Cristiano Erredia

Arbitri: Michelangelo Arminio di Nola e Domenico Califano di Nocera Inferiore. Cronometrista Francesco Pedullà di Locri.

Occasione mancata per l’Ecosistem Lameziasoccer che si fa del male da sola ed impatta con un Acireale giunto a Lamezia assetato di punti.

La squadra lametina ha dovuto rincorrere gli avversari per tutto il primo tempo riuscendo sempre ad agguantare gli avversari bravi a sfruttare le occasioni che si sono presentate. Per ben 3 volte gli orange erano chiamati a pareggiare i conti per non lasciarsi scappare l’avversario e chiudere sul 3-3 la prima frazione di gioco.

Nella ripresa la gara si infiammava ancora di più ma di gol non se ne vedevano, nonostante tante occasioni. Nella parte finale l’Ecosistem riusciva a portarsi avanti con un bolide di Pereira. Mancavano 5 minuti per portare a casa i 3 punti ma sul più bello si faceva raggiungere dagli ospiti con una dormita sulla battuta di un calcio d’angolo.

Che non sarebbe stata una partita facile c’era da aspettarselo, visto le motivazioni degli ospiti che stanno lottando a denti stretti per rimanere nella categoria, e certi errori andavano evitati sulla pressione degli avversari. C’è anche da dire che gli orange non sono stati fortunati con ben 4 legni colpiti nel corso della gara di cui uno che ha attraversato tutta la porta dietro le spalle del portiere ospite per uscire dal lato opposto.