Incognite e movimenti di mercato in vista dei calendari dell’Eccellenza rivista ad 8 squadre

Sono attesi per domani i calendari della nuova mini stagione per il campionato di Eccellenza calabrese, che per formula avrà una versione più simile ad altri sport con 7 gare per ogni compagine (Locri, Palmese, Reggiomediterranea, Sambiase, Scalea, Sersale, Soriano, Vigor Lamezia) a partire dall’11 aprile, e poi final eight con scontri incrociati a seconda del posizionamento con sfida secca sul campo della migliore classificata.

Cancellata la classifica che aveva visto dopo l’estate scendere in campo 18 squadre, diventate poi 17 dopo poche giornate per il ritiro del Corigliano (ad inizio stagione alle prese con un braccio di ferro sportivo e legale per ottenere il posto in serie D del Roccella), delle 8 che torneranno in campo 6 occupavano altrettante posizioni, con fuori dalla top six Vigor Lamezia (nona, ma con 1 o 2 partite in meno rispetto alle altre compagini che la precedevano) e Palmese (quindicesima).

LE INCOGNITE IN PARTENZA

Dato il blocco delle retrocessioni e l’assenza di sanzioni per chi non ripartirà, in campo ha deciso di tornare solo chi si trovava nella metà alta della classifica, ma il torneo sarà diverso dai valori precedenti per vari motivi sia atletici che tecnici e tattici:

una preparazione molto ridotta (ufficialmente gli allenamenti di squadra dovrebbero ripartire da questa settimana) dopo più di 4 mesi di sostanziale fermo;

mercato di riparazione che ha visto allargarsi il bacino da cui pescare giocatori, per via anche delle squadre rimaste ferme sia in Eccellenza che in Promozione;

11 partite in 3 mesi, per chi vincerà il torneo alla fine della final eight, senza però dare pari opportunità ad ogni concorrente di sfruttare il fattore campo (al netto della certezza di ripartire senza pubblico sugli spalti);

la certezza che non basterà vincere tutte le gare del girone, quanto dover arrivare nella migliore versione per giocarsi il salto in serie D in 4 gare ad eliminazione diretta a giugno.

LE LAMETINE E LE AVVERSARIE

In un torneo quindi “all in” in cui si gioca solo per il salto in serie D, ogni compagine che ha deciso di prendervi parte non può avere obiettivo diverso se non quello di cercare di migliorare il proprio roster a disposizione.

Nella città della piana il Sambiase, salutati gli elementi tornati in Argentina, ha visto 6 nuovi innesti (Alfano, Fioretti, Miceli, Colosimo, Vitale, Mandarano) divisi tra i 3 reparti, dando maggiori rotazioni a mister Fanello il cui compito principale in queste settimane sarà capire in che modo si dovrà correggere l’impostazione di gioco che nelle 6 gare precedenti aveva comunque portato i giallorossi ad un passo dalla vetta.

La ripresa della stagione ha invece segnato uno stravolgimento in casa Vigor Lamezia: salutati allenatore, secondo e direttore sportivo, ora la ricostruzione è in mano al dg Martino, anche se attualmente non si hanno ufficialità su chi andrà a sedersi sulla panchina e su quali movimenti in entrata ed in uscita ci siano stati. Le voci di mercato non mancano (Tedesco per la panchina era il nome più accreditato), ma alle incognite già elencate aggiungere anche quella di ripartire da zero con tecnico e rosa di giocatori da amalgare ha già fatto storcere il naso alla tifoseria che aveva approcciato la prima stagione con alla guida il presidente Saladini con un barlume di nuovo entusiasmo.

Negli altri campi il Locri si ripresenta con i gradi di chi aveva chiuso in testa la fase precedente (oltre a Sposato in ingresso dati anche Martinez e Aiello), con lo Scalea ad aver ufficializzato 2 nuovi ingressi in squadra (Ricciardi e Canale), e movimenti che verranno ufficializzati in settimana verosimilmente anche per le altre squadre (a Palmi trattative con Saccà, Stillitano, Guerrisi, Trentinella, Joao Lopes, Gambi).

IL FUTURO PROSSIMO

Non essendo prevista nessuna promozione per Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria, comitati che non sono ripartiti, e con il blocco delle retrocessioni dall’Eccellenza in Promozione, anche le condizioni con cui partirà la stagione 2021/2022 potrebbero essere nuovamente variabili.

Annullate le fase nazionali di play off e Coppa Italia, quei posti in serie D previsti in precedenza saranno assegnati tramite graduatorie di ripescaggio tra le vincenti play off (o perdente finale final eight nel caso calabrese), con quali criteri non è stato ancora pubblicato.

Nelle scorse stagioni il numero di squadre calabresi che retrocedevano dalla serie D all’Eccellenza influiva a cascata anche sulle retrocessioni dei campionati a scendere di livello, ma con tutto fermo dalla Promozione in giù ed un girone di Eccellenza che che avrà almeno 16 compagini su 18 certe di poter chiedere di essere iscritte, appena finita la fase ad eliminazione diretta sarà già tempo di fare la conta di quante squadre potranno e vorranno iscriversi e valutare nel caso come adeguarsi. Al momento delle varie compagini calabresi Castrovillari, Cittanovese, Rende, Roccella si trovano con posizioni diverse a gravitare intorno alla zona retrocessione, mentre il San Luca di contro aspira ai play off.