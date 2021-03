Sconfitta 9-2 la Vigor Lamezia Women in casa della capolista Bitonto

Polisportiva Five Bitonto: Tardelli, Soares Azevedo, Moreira, Loth, Othmani, Tempesta, Pati, Pantaleo, Brueren, Valenzano, Pinto, Errico. All: Pannarale.

Vigor Lamezia Women: Jammoul, Linza, Sevilla, Praticò, Ferreira, Fakaros, Aliotta, Ierardi, Masaro, De Sarro, Perri, Arzente. All: Monti.

Netta sconfitta per la Vigor Lamezia Women al cospetto della capolista Bitonto: al Centro Sportivo Polifunzionale “Borsellino” per la 23° giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5 femminile le padroni di casa si impongono per 9-2.

Sin dal fischio d’inizio i ritmi sono intensi ed entrambe le squadre cercano di aggredire la porta avversaria: Azevedo su assist di Moreira realizza il primo goal per il Bitonto portando il risultato di gioco sull1-0. La risposta delle biancoverdi non si fa attendere e a 10’46’’ Ferreira su calcio d’angolo trascina la compagine lametina al pareggio. La squadra pugliese ritrova il vantaggio con Azevedo e in pochi minuti allunga ulteriormente le distanze con due doppiette di Azevedo e Moreira, così il primo parziale termina con il risultato di 6-1 a favore del Bitonto.

Il secondo tempo si apre con le biancoverdi che accorciano le distanze con Sevilla che su calcio di punizione mette la firma sulla rete del 6-2. La rosa pugliese però non demorde e nuovamente Azevedo seguita da Moreira mettono a segno le reti dell’8-2. Sul finale Azevedo chiude la partita con il risultato di 9-2.

La squadra lametina avrà l’occasione di riscattarsi domenica 28 marzo con il Cus Cosenza in casa.