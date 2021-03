Tony Lio ufficializzato come viceallenatore della Vigor Lamezia a completare lo staff di Vargas

La Vigor Lamezia comunica ufficialmente che il nuovo vice allenatore che affiancherà il tecnico Vargas sarà Tony Lio.

Capitano della Vigor Lamezia, 14 le stagioni in biancoverde che lo hanno visto protagonista, 111 le reti messe a segno nella sua carriera in 503 presenze totali. Già appartenente alla famiglia vigorina, nella stagione in corso, come allenatore della scuola calcio Vigor Lamezia Young, oggi approda in prima squadra (in precedenza esperienza con la Promosport in Promozione). Ulteriore prova di quanto la società intenda responsabilizzare e valorizzare il territorio anche in un compito così delicato ed importante.

“Sono davvero contentissimo per questa possibilità che mi è stata data – ha dichiarato Lio – ringrazio il presidente Saladini e tutta la società per questa splendida occasione. Come ho sempre dimostrato in campo, passione, impegno, voglia di fare e grande senso di appartenenza mi guideranno in questa nuova ed entusiasmante avventura”.

A completare lo staff tecnico, che coadiuverà il neo tecnico Vargas, i riconfermati Pasquale Materazzo come preparatore atletico e Tony Piazza preparatore dei portieri.