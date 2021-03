Alberi di ulivo nell’area verde interna al “Guido D’Ippolito” per ricordare le vittime del coronavirus

Il “Guido D’Ippolito” in versione “Casa Vigor Lamezia” da oggi ospiterà il “Giardino della Memoria” realizzato grazie ai proventi del libro “Storie da ricordare – grandi imprese e solidarietà ai tempi del Coronavirus”, frutto del progetto dell’Associazione Valentia.

La piantumazione di alberi di ulivo è avvenuta alla presenza del presidente nazionale dell’Associazione Valentia Anthony Lo Bianco, del presidente della Vigor Lamezia Felice Saladini, del vice presidente Angelo Ferraro e di una rappresentanza di atleti biancoverdi (Foderaro, Zuppardo, Russo e Vitolo).

«Piantare un albero è un gesto importante, un segno capace di attraversare il tempo – queste le parole del presidente Lo Bianco che ha ringraziato la società biancoverde per aver aderito all’iniziativa – un modo di contribuire alla memoria, tramandando ai più giovani un reale e significativo ricordo di coloro che hanno perso la vita in questo ultimo anno, ma anche un simbolo di rinascita e di cambiamento». L’iniziativa proseguirà in tutta Italia.

La manifestazione di oggi rappresenta la conclusione di un progetto sociale che la Vigor Lamezia ha portato avanti, attraverso la campagna nazionale di sensibilizzazione alle più importanti norme di prevenzione contro il Covid19, realizzato dall’area comunicazione.

«Abbiamo aderito all’importante iniziativa dell’Associazione Valentia, che ringrazio – ha dichiarato il presidente Felice Saladini – per ricordare simbolicamente le vittime di questa pandemia e per continuare a dare il nostro contributo al territorio, non solo attraverso lo sport».