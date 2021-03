Allenamento congiunto per la Nazionale Under 17 maschile con la Raffaele Lamezia

Gara amichevole per la Nazionale Under 17 maschile nella marcia di avvicinamento al Torneo Wevza in programma a Vibo Valentia dal 31 marzo al 4 aprile, primo impegno internazionale di questa stagione 2021 che segna il ritorno in campo per molte categorie giovanili dopo la pandemia.

In Calabria i giovani azzurrini di Cresta, al termine dell’allenamento congiunto con la formazione maschile della Raffaele Lamezia, hanno ceduto 3-1 (25-13, 16-25, 25-18, 25-16). Al termine dei tre set si è deciso di giocarne un ulteriore, vinto anche questo dalla formazione calabrese (25-22). In evidenza nell’Italia Magliano, best scorer dell’incontro con 21 punti.

Al termine di questa settimana di lavoro gli azzurrini scenderanno in campo nel Torneo Wevza che mette in palio un posto per la rassegna continentale in programma in Albania dal 10 al 17 luglio 2021