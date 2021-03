Porte girevoli in casa Vigor Lamezia a 12 giorni dal nuovo avvio dell’Eccellenza

Cambiati i vertici dello staff tecnico con a guidare la squadra il duo Vargas – Lio, in casa Vigor Lamezia la ripartenza verso il mini torneo di Eccellenza attualmente vede più voci di mercato che conferme ufficiali nella penultima settimana prima del nuovo esordio a Sersale.

Dalle immagini dei primi allenamenti condotti dal tecnico cileno, diffuse dai canali social della società biancoverde, emerge come la rosa attualmente a disposizione vede diverse defezioni rispetto a quella che aveva disputato le prime 6 giornate (4 per i giocatori di mister Morgia le gare valide), ed in attesa di comunicazioni ufficiali da via Marconi una stima parziale potrebbe vedere:

PORTIERI

Emanuele Gentile 2001

DIFENSORI

Salvatore Scoppetta 1986

Vincenzo Miliziano 2002

Andrea Giampetruzzi 2003

Roberto Vitolo, 1998

Giuseppe Costanzo 2001

Antonio Messina 2000

CENTROCAMPISTI

Roberto Ferrara 2001

Marco Amendola 2003

Antonio Arcieri 2002

ATTACCANTI

Giovanni Foderaro 1984

Liborio Zuppardo 1985

Matteo Gullo 2000

Pasquale Ianni 2001

Nicola Russo 1991

Ibraim Barrow 2001

Matteo Arzente 2004

Le trattative in corso

In entrata dovrebbe essere cosa fatta per il portiere Gabriele Parisi dal Bocale ed il centrocampista Davide Scozzafava dalla Promosport, entrambi over, ed un portiere 2001 cileno, Benjamin Dallaserra Ortiz, si è aggregato già al gruppo.

Si parla anche dell’esterno sinistro Michele Carrozza (classe ’99 con esperienze in maglia Reggina, Vibonese e Palmese) , a centrocampo ipotesi Ivan Castiglia (che aveva iniziato la stagione al Rende) e Francesco Villa (ad inizio stagione a Messina), mentre si sarebbero intrapresi anche contatti per la collaborazione di un dirigente con trascorsi tra Catanzaro e Palmese per il ruolo di direttore sportivo da affiancare al direttore generale Gabriele Martino.