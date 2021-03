Tiro a palla a squadre regionale, la Calabria campione d’Italia squadre regionali Plady

Successo della Calabria al campionato italiano di tiro a palla a squadre regionali con plady giunto alla terza edizione che si è svolto a Pianopoli, ospitato nella struttura asd Fidasc tiro dinamico Lamezia Terme del presidente Raffaele Guarino.

La squadra capitanata da Mirella Nisticò insieme a Ivan Fulciniti, Antonio Viscomi, Vitaliano Cannistrà, ha preceduto in classifica la Campania composta da Sandra Meola, Funiciello Carmine, Funiciello Giovanni e Mario Serrone. Al terzo quarto e quinto post tre altri team calabri: sul gradino più basso del podio Palmalisa Scorza, Eugenio Durante, Daniele San Donato, Roberto Francolino; quarta la squadra composta da Maria Rosaria Pettinato, Francesco Curcuruto, Carmelo Curcuruto e Salvatore Ziparo. Quinta piazza per Angela Cavallaro, Vincenzo Renda, Vincenzo Torchia, Mario Nicolazzo

In tutto 13 le compagini partecipanti, con obbligatoria presenza femminile.

“Stanchi ma soddisfatti- ha dichiarato Citriniti – un grande ringraziamento a tutti i nostri atleti Fidasc che hanno partecipato, agli ufficiali, alla asd organizzatrice e a tutte le altre che hanno collaborato. Ma soprattutto alle nostre Lady. Un grazie particolare al Consigliere federale quota atleti

Luigi Chiappetta che ha partecipato alla cerimonia d’apertura e al nostro grande Presidente Felice Buglione che in diretta telefonica alla cerimonia di premiazione ha pronunciato parole di stima per tutti, alla presenza dei vertici del Coni Calabria rappresentati da nostro caro amico Giampaolo Latella. Sono soddisfazioni dal valore inestimabile e questo ci gratifica ad andare avanti e migliorare sempre di più.

Un forte abbraccio Anche questa volta in Italia si parla Calabrese. Fidasc e CONI Uniti per lo sport”.