Accelerata vincente nell’ultimo quarto e vittoria per il Basketball Lamezia a Salerno

PALLACANESTRO SALERNO – BASKETBALL LAMEZIA 49-61

(17-23;31-35; 42-47)

Salerno: Naddeo 1,Izzo 6,Marchetti 5,De Martino 7,Malpede 11,Ronconi 5,Chaves 14,Iannone ,Festinese,Corvo 1,Truglio,Coda .All Menduto, Ass Menduto

Lamezia: Sindoni 6,Spasojevic 3,Monier 11,Elia 2,Giampà,Ferretti 8,Conti,Luzza 21,Giampà,Miscimarra,Scialabba 3 ,Fall 7.All Barilla Ass Barbuto

Vittoria anche nel recupero per il Basketball Lamezia che sul campo del Salerno riesce a mantenere la vetta nel minigirone B della serie C Gold calabro – lucana.

Una partita che ha visto le fenici di coach Barilla sempre avanti alla fine di ogni quarto, con i padroni di casa poco efficaci nella metà campo offensiva rispetto alle partite precedenti ma ad alzare bandiera bianca realmente solo nella seconda metà dell’ultimo quarto

Punteggio basso (34-41) con percentuali di realizzazione che non decollano dopo l’intervallo lungo, e Salerno che lentamente rientra, ma si passa da 40-42 a 40-46 a circa un minuto dall’ultimo riposo

con tanti tiri liberi nell’ultimo giro di orologio, ed il quarto si chiude sul 42-47.

Salerno torna in campo non trovando la via del canestro, tra propri errori e concentrazione della difesa lametina, ed i gialloblu allungano nuovamente sul 42-53 a 7 minuti dal termine della gara.

Il 44-55 viene siglato da una schiacciata di Luzza, ed i padroni di casa non tornano più sotto chidendo la gara sul 49-61.

Continua la striscia positiva del Basketball Lamezia che oggi sigla la sua 4° vittoria consecutiva, concludendo così il girone d’andata con 4 vittorie ed una sola sconfitta e andando a confermare la prima posizione nella classifica provvisoria.