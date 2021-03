Amichevole di rilievo per la Raffaele Lamezia che ha fatto da sparring partner agli azzurrini

La Raffaele Lamezia batte in amichevole la nazionale Under 17. I gialloblu lunedì hanno affrontato a Vibo la nazionale Under 17 maschile, in preparazione per il torneo Wevza, importante manifestazione che si disputerà dal 31 marzo al 4 aprile nella cittadina calabrese che mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria.

La squadra lametina ha battuto agevolmente gli azzurrini per 3-1 (in realtà 4-1 perchè si è giocato un ulteriore set). 25-13, 16-25, 25-18, 25-16 e 25-22 il risultato finale

Francesco Strangis, presidente della Raffaele Lamezia, ha dichiarato: «siamo felici ed orgogliosi di aver risposto presente alla nazionale italiana U17 di volley e di aver svolto questo allenamento congiunto che ha visto appunto i migliori giovani italiani U17 affrontarsi con i nostri ragazzi della serie B. Speriamo di aver dato un valido contributo alla nazionale in vista dei prossimi impegni relativi alla qualificazione europea. Per noi oltre all’aspetto tecnico che valuteranno gli allenatori è stato importante anche quello di immagine e di prestigio nell’aver avvicinato, almeno per un giorno, i nostri colori a quello azzurro della nostra nazionale. Un ringraziamento di cuore al presidente e al segretario del CR Fipav Calabria per aver reso possibile questa splendida esperienza e ai ragazzi della nostra squadra per aver onorato al meglio l’impegno».