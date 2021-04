Dal 9 al 30 maggio fase ad orologio per il Basketball Lamezia contro le compagini del girone A di serie C Gold

Un mese per disputare il girone di ritorno, poi per il Basketball Lamezia inizierà la seconda fase del campionato di serie C Gold con formazioni calabresi e campane.

Dal 9 al 30 maggio (con turni infrasettimanali il 19 e 26) le 6 gare della fase ad orologio in cui si incroceranno le formazioni dei due diversi gironi (3 gare in casa e 3 in trasferta per le 5 compagini del girone A, 3 in casa e 2 in trasferta per le prime 3 classificate del girone B e campi invertiti per le rimanenti 3) in gara di sola andata, conservando tutti i punti della prima fase a cui aggiungere quelli conquistati in questa seconda fase.

Dal 6 al 13 giugno poi il via dei play off e play out al meglio delle 3 gare. Le prime classificate dei gironi A e B si incontreranno, con la squadra che giocherà in casa il primo turno decisa per sorteggio, mentre l’eventuale spareggio si disputerà in campo neutro.

La vincente dei play off verrà promossa in serie B, mentre la perdente accederà allo spareggio con la prima classificata del Girone Promozione del Girone C (che vede ai nastri di partenza 7 compagini pugliesi) per l’eventuale promozione diretta in serie B o per l’accesso agli spareggi interregionali, secondo quanto verrà comunicato dal Settore Agonistico della FIP, ottenendo il pass vincendo entrambe le partite (in calendario il 23 e 27 giugno) o avendo al termine delle due gare una migliore differenza canestri.

La 5° classificata del girone A e la 6° classificata del girone B si incontreranno al meglio delle 3 gare (la squadra che giocherà in casa il primo turno verrà decisa per sorteggio, l’eventuale spareggio si disputerà in campo neutro) e la perdente dei play out verrà retrocessa in serie C Silver.