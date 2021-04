Podi ai Campionati regionali di nuoto Master 2021 per i 3 atleti dell’Arvalia Nuoto Lamezia

Si sono disputati domenica scorsa, presso la piscina comunale di Cosenza, i “Campionati regionali di nuoto Master 2021”. Una kermesse indetta dal Comitato calabro della Fin, svolta nel più totale rispetto delle norme anti-Covid attualmente vigenti.

Ben 7 le società regionali protagoniste della manifestazione natatoria, tra cui la lametina Arvalia Nuoto Lamezia, con 3 atleti master: Lucia Fanello, Domenico Albisi e Vincenzo Mascaro.

Una squadra poco corposa rispetto alle altre in gara, ma che ha saputo destreggiarsi e uscirne a testa alta, portando a casa ottimi risultati: ben 3916,38 punti e grandi soddisfazioni per l’intera società.

Nonostante, infatti, anche per i master gli ultimi mesi non siano stati per nulla semplici a causa dell’emergenza sanitaria in corso, i sacrifici sono stati ben ripagati da gratificanti piazzamenti per i 3 atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, seguiti da mister Massimo Borracci: