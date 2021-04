Trasferta a Grottaglie per la Vigor Lamezia Women domenica al Palacampitelli alla ricerca dei 3 punti

Trasferta a Grottaglie, nono in classifica, per la Vigor Lamezia Women impegnata domenica al Palacampitelli.

Julia Ferreira, dopo aver disputato il campionato paranaense, quest’anno ha esordito nel campionato di Serie A2 in Italia, commenta l’ultima partita a Bitonto, ora promossa nella massima serie: «abbiamo condotto bene la partita soprattutto nei primi 15 minuti di gioco, in cui ci siamo affrontati ad armi pari, poi purtroppo sono bastati 4 minuti per fare la differenza a favore della squadra avversaria e quindi ciò ha comportato anche una gestione della partita un po’ particolare. Per la squadra era importante non avere infortunati e ammonizioni o espulsioni che avrebbero potuto compromettere il cammino».

Tra un impegno e l’altro un lungo stop: «siamo reduci da 20 giorni di pausa che ci hanno permesso di lavorare ancora meglio sotto l’aspetto fisico e psicologico, per cui siamo sicuramente in un buon momento di forma e siamo pronte alle nostre ultime 3 partite, che definirei delle finali considerato che ci servono 4 punti per raggiungere la matematica certezza del terzo posto in classifica. La partita con il Grottaglie è alla nostra portata, cercheremo di guadagnare questi 3 punti essenziali e di riscattarci dal risultato di Bitonto».

«Per quanto riguarda la mia esperienza personale-continua- questo è il primo anno in cui esordisco in un campionato di Serie A2 in Italia. Ho riscontrato delle differenze tra il futsal brasiliano, a parer mio più elevato sotto l’aspetto tecnico, e quello italiano, caratterizzato da un livello tattico maggiore. Sono riuscita ad ambientarmi bene, sia con la società della Vigor Lamezia Women che con le mie compagne di squadra, con le quali abbiamo condotto un ottimo campionato. Gli obiettivi della stagione però non terminano con la fine della stessa – conclude- vogliamo disputare i palyoff al meglio delle nostre possibilità e vincerli».