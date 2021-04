Larga vittoria a Grottaglie per la Vigor Lamezia Women che vale il terzo posto matematico

Si è disputata presso il Palacampitelli di Grottaglie la 25° giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile nella quale la Vigor Lamezia Women ha affrontato il Grottaglie.

Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa della zia del presidente Nicola Mazzoca, motivo per il quale la compagine lametina è scesa in campo indossando la fascia nera al braccio.

Vittoria da protagonista quella della squadra biancoverde che travolge il Grottaglie per 10-2. La Vigor Lamezia Women schiera il quintetto iniziale con Linza, Sevilla, Praticò, Masaro e Fakaros tra i pali mentre il Grottaglie si presenta con Trumino, Stante, Di Sanza, Bergamotta e Lacaita.

Dopo soli 4’ minuti dal fischio d’inizio Masaro su assist di Linza realizza il goal del vantaggio. A 13’29’’ De Sarro su azione personale con un tiro sotto la traversa mette la firma sulla rete del raddoppio e dopo solo un minuto Praticò su cross di Aliotta segna il tris biancoverde. Il primo parziale termina con il risultato di 3-0 a per la compagine lametina.

Il secondo tempo si apre con la rosa lametina propensa in avanti e Praticò su un’azione in percussione con Ferreira e Sevilla, realizzando la doppietta personale porta il risultato di gioco sul 4-0. Dopo pochi minuti Linza conquista palla nella trequarti avversaria e serve Praticò che appoggia nuovamente in goal. Capitan Linza trascina la propria squadra sul 6-0 trafiggendo Trumino.

Il Grottaglie su una palla persa dal roster biancoverde innesca la transizione che gli consente di mettere a segno la prima rete della partita. Ierardi su assist di De Sarro sigla il 7-1, seguita da Masaro che con un’azione da manuale partendo da centrocampo realizza la rete dell’8-1, e dopo qualche minuto la squadra avversaria riesce a trovare la seconda rete. Sul finale Aliotta realizza la rete del 9-2 e Ferreira a 17’30 chiude la partita sul risultato di gioco di 10-2.

La Vigor Lmaezia Women conquista così matematicamente il terzo posto della classifica, che gli permetterà di disputare la prima partita dei playoff in casa.

Il prossimo impegno per la rosa lametina sarà il recupero del derby casalingo con il Cus Cosenza mercoledì 14 aprile.