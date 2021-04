Sersale nuovamente fatale alla prima giornata di campionato per la Vigor Lamezia, decide l’ex Antonio Russo

SERSALE: Parrottino, Menniti, Scalise, Corosiniti, Nestico’ M. (73’ Zurlo), Leta (75’ Calio’),Russo, Tassoni, Costa, Arena (72’ Plati’), Schirripa. A disp: Russo, Torchia, Nistico’ G., Alfieri, Cristaudo, Talarico. All. Saladino

VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo, Miliziano, Scozzafava (89’ Barrow),Carubini, Paviglianiti, Russo (73’ Martinez), Lugo Martinez, Zuppardo (54’ Gullo), Foderaro (73’ Zanghi),Ferrara (54’ Giaimo). A disp: Parisi, Scoppetta, Cucinotti, Amendola. All. Vargas

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria (assistenti Romeo e Mazza di Reggio Calabria).

RETE: 28’ pt Russo

Sersale nuovamente fatale alla prima giornata di campionato per la Vigor Lamezia, che mutata metà rosa e guida tecnica torna sconfitta nuovamente contro la squadra di mister Saladino anche alla ripresa del torneo di Eccellenza.

Se però la prima uscita della compagine allora guidata da mister Morgia era stata segnata da uno svantaggio di 4 reti dopo appena 50 minuti, la versione biancoverde di mister Vargas tiene in bilico la contesa per gran parte del match, deciso però da una rete dell’ex Russo a metà primo tempo rapace a depositare in rete all’altezza del secondo palo l’assist arrivato dalla fascia opposta.

Di contro i giallorossi conservano il vantaggio anche grazie alle parate di Parrottino, oltre all’imprecisione sotto porta degli avversari

Primo tempo

9’ Ferrara in area di rigore salta due avversari e da posizione defilata impegna Parrottino, riprende Russo che mira l’incrocio dei pali ma l’estremo difensore giallorosso sventa ancora una volta.

21′ Nestico’ parte in contropiede sulla trequarti si accentra e calcia dal limite, la sfera va di poco a lato.

31′ vantaggio per i padroni di casa. Nestico’ serve sulla destra Menniti che crossa basso in area, sul secondo palo c’è Antonio Russo che da due passi insacca. (1-0)

34′ Zuppardo di testa nell’area piccola colpisce debolmente e la palla va di poco a lato

36′ Nicola Russo controlla la sfera in area si accentra ma da buona posizione calcia centralmente e Parrottino si salva in tuffo.

41′ ci prova Miliziano con un tiro cross dalla destra, Parrottino devia in angolo.

Secondo tempo

62’ Miliziano dalla destra entra in area di rigore, ma il suo diagonale sfiora di poco il palo.

89’ il Sersale impegna Gentile con un tiro dal limite di Antonio Russo.

94’ Gullo dal vertice dell’area calcia rasoterra e Parrottino salva il risultato.