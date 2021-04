Su 31 elementi 13 sono i volti nuovi della Vigor Lamezia, mutato per 6/7 il centrocampo

Attesa questo pomeriggio al nuovo restart del campionato di Eccellenza, come avvenuto già nella prima falsa partenza a Sersale, la Vigor Lamezia in mattinata comunica anche ufficialmente la propria nuova rosa con le foto sul profilo facebook, dove si potranno vedere gratuitamente anche le dirette streaming degli incontri con in campo i biancoverdi.

Su 31 elementi 13 sono i volti nuovi, con reparto maggiormente rivoluzionato il centrocampo, e l’arrivo in panchina di Jorge Vargas coincide anche con una versione con qualche nota più “sudamericana” della squadra (2 argentini ed 1 paraguaiano), mentre per lo staff tecnico insieme ai confermati Tony Piazza (preparatore dei portieri) e Pasquale Materazzo (preparatore atletico) il ruolo di secondo è affidato a Tony Lio.

La nuova Vigor Lamezia sarà così composta da 3 portieri, 13 difensori, 7 centrocampisti ed 8 attaccanti (in grassetto i nuovi arrivi, 14 gli under), al netto della possibilità di alcuni elementi di poter coprire più ruoli in campo:

PORTIERI

Dante Cugliardi 2002

Emanuele Gentile 2001

Gabriele Parisi 1995

DIFENSORI

Marco Amendola 2003

Mariano Arusa 2003

Michele Carrozza 1999

Leandro Ignacio Carubini 1992

Giuseppe Costanzo 2001

Danilo Cucinotti 1990

Andrea Giampetruzzi 2003

Vittorio Ianni 2002

Antonio Messina 2000

Vincenzo Miliziano 2002

Giuseppe Paviglianiti 1993

Salvatore Scoppetta 1986

Roberto Vitolo 1998

CENTROCAMPISTI

Ivan Castiglia 1988

Roberto Ferrara 2001

Marco Giaimo 2001

Davide Scozzafava 1983

Franesco Villa 1999

Carlo Zanghi 2001

Vincenzo Occhiuto 2001

ATTACCANTI