Vittoria anche nella prima di ritorno per il Basketball Lamezia, Agropoli battuto 78-69

Basketball Lamezia – New Basket Agropoli 78-69

(13-21, 30-40, 58-51, 78-69)

Mantiene la testa della classifica nel proprio girone di serie C Gold il Basketball Lamezia, che nella prima giornata di ritorno batte al Palasparti per 78-69 l’Agropoli.

La formazione campana all’andata aveva vinto di 1 punto una gara in cui erano stati i calabresi a non gestire bene il vantaggio accumulato venendo poi beffati nel finale, e per certi versi la gara odierna ha visto un copione a parti invertite.

Partita risolta dai gialloblu solo nel secondo tempo, dopo aver rincorso per tutto il primo, andando anche in doppia cifra di svantaggio, per poi iniziare a ricucire nel terzo quarto.

Dopo una fase in cui la partita torna punto a punto, le fenici gialloblu son riuscire poi a trovare con maggiore continuità la via del canestro nel rush finale.